Diyanet İşleri Başkanlığı, hatim programına izin verilmediği iddialarını yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için camide hatim programına izin verilmediği iddialarına dair açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gelecek Partisi Genel Sekreteri Sayın Kani Torun'un vefat eden kızı için Mevlana Gençlik Merkezinde hatim programı talepleri kendisinin sekreteri tarafından ilçe müftümüze iletilmiştir. İlçe müftümüz, okullara ara verilmesiyle birlikte gençlik merkezinin tadilata girdiğini kendilerine iletmiş, aynı alanda bulunan Mevlana Camii'nde hatim programını düzenleyebileceklerini ve cami dışında da her türlü ikramın yapılabileceğini belirtmişlerdir. Bu görüşmenin ardından müftülüğümüze hatim programıyla ilgili herhangi bir talep ulaşmamıştır. Görüldüğü üzere, müftülüğümüzün camide hatim programına izin vermediği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Acı bir olay üzerinden oluşturulan bu algının karşısında herkesi sağduyulu olmaya davet eder; vefat eden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz."

Evren Doğru



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