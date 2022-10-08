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Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de
Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı; Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Fatih Mehmet Aydın, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet Akademisi Başkanlığı'na Enver Osman Kaan atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Bünyamin Kahraman atandı.

Hidayet Türkyılmaz
 

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