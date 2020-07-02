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Diyarbakır-Ankara uçağında korona virüs paniği

Diyarbakır-Ankara uçağında korona virüs paniği
Diyarbakır-Ankara uçağında korona virüs paniği

Diyarbakır-Ankara seferi yapan yolcu uçağında korona virüs paniği yaşandı. Diyarbakır’dan havalanarak Ankara’da işin yapan uçakta ismi öğrenilemeyen bir kişi, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.10'da Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı. Yolculuk sırsında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.

Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, korona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.

Sedat Irmak

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