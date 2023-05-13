Diyarbakır anneleri 'Anneler Gününe' evlat hasretiyle giriyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 349'uncu gününde kararlılıkla devam ediyor. Evlat direnişindeki ailelere destek günbegün artarken katılım da sağlanıyor. 358 ailenin katılım sağladığı nöbette, Anneler Günü buruk geçiyor. Ailelerin tek isteği Anneler Gününde çocuklarına kavuşması.

Oğlu Mahmut için 4 yıldır HDP önünde evlat nöbeti tuttuğunu belirten anne Bedriye Uslu, çocuğu olmadan Anneler Gününü kutlayamadığını ifade etti.

Evladına ‘bari anneler gününde gel' diye çağrıda bulunan Uslu, “Oğlum Mahmut için her gün HDP önündeki çadırın yolunu tutuyorum. Yarın anneler günü, oğlum burada olsaydı çiçek koparıp bana getirirdi. Oğlumun parası olmadığında bana kopardığı çiçekleri getirir verirdi. Ben de diyordum ki; ne paraya gerek var ne de çiçeğe. Sen Kur'an-ı Kerim oku bana yeter diyordum. Senin en büyük hediyen bu olurdu. HDP illetinin ne hakkı vardı da oğlumu dağda, taşta, mağarada mahkum etti. Şimdi oğlum burada olsaydı bana yine Kur'an-ı Kerim okurdu. Anneler Gününde, bayramlarda, düğünlerde içimiz sürekli buruk oluyor. Böyle özel günlerde kolumuz kanadımız kırık oluyor. Maalesef ateş sadece bizim eve düştü. Bizim anneler günümüz falan yok maalesef. Bizim boynumuz sürekli büküktür. Kimsenin 13 senedir beni çocuğumdan ayrı koymaya bir hakkı yok. Rabbim buna sebep olanları kahretsin” dedi.

9 yıl önce oğlunun HDP'liler tarafında kandırılarak PKK'ya teslim edildiğini söyleyen Abdurrahman Yaşar'ın annesi Zeliha Yaşar, şunları kaydetti:

“9 yıldır oğlumu HDP aracılığıyla PKK'ya teslim etmişler. Biz çocuklarımız için her gün HDP önünde evlat nöbetindeyiz. Yarın anneler günü münasebetiyle o günü çocuklarımız olmadığı için kutlamayacağız. Düğünlerde, bayramlarda hiçbir özel günü kutlamıyoruz. Dağa kaçırılan çocuğum yüzünden diğer çocuklarım da anneler günümü kutlayamıyor. Eğer oğlum yanımda olsaydı muhakkak anneler gününü kutlardı. Bu günlerde çiçeğini hiç eksiltmezdi. Çocuğumun elindeki kalemi, çiçeği alıp silah verdiler. Biz çocuğumuzu HDP ve PKK'dan istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

Tek isteklerinin evlatlarını serbest bırakılması olduğunu ifade eden Güzide Demir de, çocuğuna ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

Oğlu Aziz için nöbetini aralıksız devam ettireceğini belirten Demir, “4 senedir HDP önünde oturma eylemi yapıyorum. Benim oğlumu kandırıp dağa kaçırdılar. HDP'liler oğlumu PKK'ya teslim etti. Benim oğlumu geri versinler. Oğlum yetimdi, onu çok özledim. Oğlumun yüzüne hasret kaldım. Yarın anneler günü, ama bize anneler günü yok. Çocuklarımız yanımızda olsaydı anneler günümüz de olurdu. Ne bayram ne seyranımız var. Çocuklarımızı dağa taşa mahkum etmişler” diye konuştu.

Muhammet Hüseyin İçli - Hasan Alan

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