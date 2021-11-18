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Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK'ya başkaldırışları 808. gününde

Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK'ya başkaldırışları 808. gününde
Diyarbakır annelerinin HDP ve PKK'ya başkaldırışları 808. gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 808. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 808. gününe girdi. 8 yıl önce 17 yaşında Bursa'dan kaçırılarak dağa kaçırılan Şeyma Ceylan Tekin'in annesi Türkan Mutlu, kızına dönmesi çağrısında bulundu.

“Ceylanımı almayana kadar bu kapıyı terk etmeyeceğim”

808 gündür HDP'nin kapısında hakları olan evlatlarını istediklerini vurgulayan acılı anne Türkan Mutlu, HDP ve PKK'den bir anne olarak evladını, Ceylan'ını istediğini dile getirdi. Anne Mutlu, “8 yıldır Ceylanımı elimden aldılar. Ceylanımı versinler. Benim Ceylanım öğretmen olacaktı. Ben, Ceylanımı almayana kadar bu kapıyı terk etmeyeceğim. Ceylan'a sesleniyorum. Ceylan, kızım ben seni çok özledim. Sen beni biliyorsun. Ben sana deli doluyum. Ben seni çok özledim. Ne olur, çık gel. Orası senin yerin değil. Biz, paran parça bir aile olduk” dedi.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal
 

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