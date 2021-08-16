Diyarbakır-Ergani yolunda trafik kazası: 8 yaralı

Kaza, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmetli Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 TA 5075 plakalı Ford Connect marka hafif ticari araç sürücüsü, akrabalarını almak için Çüngüş ilçesinden Diyarbakır Havalimanı'na geldi. Burada akrabalarını alan sürücü Çüngüş'e doğru yola çıktı.

Araç sürücüsü Ergani ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmetli Mahallesi civarında direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki korkuluklara çarptı, ardından da menfeze uçtu.

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edilirken, kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri kazanın yaşandığı yerde çalışma yaptıktan sonra inceleme başlattı.

Sedat Irmak