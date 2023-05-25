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Diyarbakır feci kaza: Otomobil köprüde asılı kaldı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır feci kaza: Otomobil köprüde asılı kaldı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır feci kaza: Otomobil köprüde asılı kaldı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır-Silvan karayolunda otomobille çarpışan araç, bariyerleri aşarak köprüde asılı kaldı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Silvan kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden Veysi Çardak yönetimindeki 34 FUJ 001 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EYN 883 plakalı otomobile çarpıştı. Çardak'ın otomobili, köprü girişindeki bariyerleri aşarak duvara çarpıp asılı kaldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine ola yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücü Veysi Çardak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı otomobilde yaralanan R.Ç. M.Ç. ve H.Ç., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Turgut Tayuzak

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