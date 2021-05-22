Diyarbakır Havalimanı bir ay boyunca uçuşlara kapatılacak

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı Diyarbakır Havalimanı ana pistinde, artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, “Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlanmıştır. Bu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirilecektir. 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir” denildi.

Muhammet Romedi Yılmaz

