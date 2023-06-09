Diyarbakır hububatında tarihi rekolte: Çiftçinin yüzü güldü

Birçok ürünün ham maddesi olan ve stratejik öneme sahip buğday ve arpanın hasadı Diyarbakır'da devam ediyor. Çiftçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday ve arpa için açıkladığı alım fiyatını uygun bulurken, rekoltenin geçen yıla oranla yüksek olmasının ve tarihi verimin beklendiğini belirtti.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Diyarbakır'da, birçok ürünün ham maddelerinden buğday için biçerdöverler Sur ilçesindeki tarlalarda çalışmaya devam ediyor. Her dönüm başına ortalama 850 kilogram verim elde ettiklerini dile getiren Mermer Mahallesi'ndeki çiftçi Özkan Yıldırım, kırkikindi yağmurlarıyla çiftçinin yüzünün güldüğünü söyledi.

Yıldırım, “Bu senenin hasat dönemine girmiş bulunmaktayız. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Maşallah bu yıl bereketli görülüyor. Diyarbakır'da bu sene tarihi verim aldık. Kırkikindi yağmurlarını maşallah Mayıs sonuna kadar aldık. Bu yağışlar bizi bayağı sevindirdi. Çiftçilerimizin yüzü bu sene güldü. Arpalarda dekar başına 750 kilogramlık verim almaktayız. Hasat sırası buğdaylara geldi. Birkaç güne kadar biter” dedi.

"Ekili olan tarlalarda yangın çıkmaması için bazı noktalara itfaiye bırakırsa çok iyi olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday için ton başına açıkladığı 8 bin 250 TL fiyatı uygun bulduklarını dile getiren Yıldırım, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı hububat fiyatını olumlu buluyoruz. Bu konuda kendisine çok teşekkür ederiz. Açıklanan buğdayda ton başına 8 bin 250 TL fiyatı gayet uygundur. Buna istinaden verimimizde de bu sene geçmiş senelere göre çok iyi durumdadır. Geçmiş senelerde her bir dekara 350-500 kilogram arasıyken bu sene nadas yerlerde nerden bakarsan dekar başına 850 kilogram verim bekliyoruz. Bazı yerlerde biçim yaparken aldığımız bilgilere göre ortalama 750 kilogram olması için Tarım İl Müdürlüğümüz saha çalışması yapabilir. Diyarbakır Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz sıcak havalarda ekili olan tarlalarda yangın çıkmaması için bazı noktalara itfaiye bırakırsa çok iyi olur. Hiç olmazsa milli servetimizdir. Herhangi bir kaybımız olmadan ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Son haftalarda Diyarbakır'da dolu yağışlarının olmasıyla birlikte zarar gören ekinlerin de olduğunu ifade eden Çiftçi Mustafa Güzel, buna rağmen verimlerin iyi olduğunu söyledi.

Güzel, şunları kaydetti:

“2023 yılının hububat hasadı başlamış bulunmaktadır. Diyarbakır'da son zamanlarda yağan doludan zarar görmemiş arazilerimiz muhakkak bulunmaktadır. Yaklaşık olarak dönümde 650-750 kilogram arasında bir verim elde ediyoruz. Şu an için aldığımız verimler çok güzel, gayet memnunuz. Bizim Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım İl Müdürlüğünden tek isteğimiz dönüme aldığımız rekoltenin sisteme tam olarak girmesini istiyoruz. Eğer biz 650-750 kilogram dönüm başı ürün alabiliyorsak bunu ÇKS sistemine yansıtılmasını istiyoruz.”

Muhammet Hüseyin İçli - Hasan Alan

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