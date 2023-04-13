Diyarbakır merkezli 10 ilde PKK-KCK operasyon: 16 gözaltı

Valilikten yapılana açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 11 Nisan tarihinde Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Batman, Mardin, Muş, Ağrı ve Şanlıurfa illeri olmak üzere toplam 10 ilde eş zamanlı olarak operasyon icra edildi.

İcra edilen operasyonda, “PKK-KCK terör örgütüne üye olmak” suçunu işledikleri tespit edilen, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Rıdvan Kılıç

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