Diyarbakır merkezli 3 ilde 'limit operasyonu': Şüpheliler ATM kamerasına yakalandı

Diyarbakır Adliyesi Yasadışı Bahis Suçları Soruşturma Bürosu ve Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Limitsiz kazanç" vaadiyle 17 ayrı eylemi tespit edilen şüpheliler, 5 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Diyarbakır polisi 2 aylık teknik takip ve dinleme sonucu vekaleten bahis ile instagram üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı oluşturarak, ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasadışı bahis oynadı. "Ponzi" tuzağı ile Charles Ponzi'nin sistemini uyarladıkları "Çiftlik bank" sistemiyle önce para kazandırdılar, sonra güven kazandılar ve hemen ardından kaybettirdikleri ortaya çıktı.



Murat Başal



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