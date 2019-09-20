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Diyarbakır merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu

Diyarbakır merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu
Diyarbakır merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu

Diyarbakır merkezi 8 ilde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik 37 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında 22 kişi yakalandı. Şahısların yakalandığı adreslerde yapılan aramalarda ise, yüklü miktarda para, ziynet eşyası ve dijital malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında, çatışma bölgesinde faaliyet gösteren DEAŞ terör örgütü unsurlarına para aktardığı ve maddi destek sağladığı tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli 8 ilde 23 şahısın yakalanması için 37 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda, 23 şüpheli şahıstan 21'si yakalanırken, yapılan aramalar neticesinde ise İstanbul'da 1 şahıs daha yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Diğer 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik polisin çalışması sürüyor.

Şahsıların yakalandığı ikametlerde yapılan aramalarda ise 458 bin Türk Lirası, 254 bin Dolar, 19 bin Avro, bir miktar altın, paraya sayımında kullanılan makineler ve çok sayıda dijital malzeme ve dokümanın yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Sedat Irmak


 

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