Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonunda 10 hacker yakalandı

Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli ‘Veri Avı Operasyonunda' yaşları 15 ile 20 arasında değişen hacker çetesi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerinin çalındığı tespit edildi.

Murat Başal

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