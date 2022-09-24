İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonunda 10 hacker yakalandı

Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonunda 10 hacker yakalandı
Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonunda 10 hacker yakalandı

Diyarbakır merkezli 7 ilde düzenlenen ‘Veri Avı Operasyonunda’ 10 hacker gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli dev veri avı operasyonunda 10 hacker yakalandı - Tıkla İzle

Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır merkezli ‘Veri Avı Operasyonunda' yaşları 15 ile 20 arasında değişen hacker çetesi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgilere sahte e-posta atarak oltalama yöntemini kullandıkları bu şekilde birçok vatandaşın giriş bilgilerini ve şifrelerinin çalındığı tespit edildi.

Murat Başal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.