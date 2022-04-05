Diyarbakır merkezli tefeci operasyonu: 1 milyar 200 milyonluk para akışı

Diyarbakır İl Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçunun önlenmesine ve açığa çıkartılmasına yönelik detaylı çalışma başlattı.

Açıklamada, Bismil ilçesinde, üçüncü şahıslar adına çıkartılan pos cihazları ve sanal pos hesapları üzerinden, kredi kartı borcu olanlar ile nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlardan komisyon almak suretiyle kredi kartından çekim işlemi yapan, tefecilik suçunu işleyen, yasadışı faaliyetleriyle Bankacılık Kanuna Muhalefet eden şüphelilerin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerden tespit edilen 220 olayda pos tefeciliği yöntemi ile yaklaşık 1 milyar 200 milyon para akışının gerçekleştiği kaydedildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Sakarya, Aydın, Giresun, Kayseri, Antalya, Hatay, Şırnak ve Batman' da, suç örgütüne yönelik 10 ayrı ilde eş zamanlı operasyonda 34 şüpheli yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, 3 adet ruhsatsız tabanca,46 adet fişek, 4 adet şarjör, çok sayıda senet, 3'ncü şahıslar adına kredi kartı, pos slipleri, ajandalar ve not defterleri ele geçirildiği ifadelerine yer verildi.

Şahısların emniyet işlemleri devam ettiği belirtildi.

Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç

