İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama
Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Diyarbakır merkezli dört ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten bildirilen açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diyarbakır merkezli Mardin, İstanbul ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilere yönelik işlemler sürüyor.

Rıdvan Kılıç - Hacı Güneş
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.