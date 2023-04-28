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Diyarbakır ve Şanlıurfa'da mühimmat ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da mühimmat ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır ve Şanlıurfa'da mühimmat ele geçirildi: 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüklerinin düzenledikleri operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlükleri, 6136 SKM (Silah ve Mühimmat Ticareti) suçuyla ilgili çalışma yapıp operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet AK 47 marka uzun namlulu tüfek, 1 adet Thomson marka ser atar tam otomatik tabanca, 6 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet şarjör 690 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adli makamlarca tutuklanırken, 3'ü ise emniyetten serbest bırakıldı.

Rıdvan Kılıç

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