Diyarbakır'da 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Lice ilçesi Çağdaş köyü kırsalında 1 teröristin tespit edilmesi üzerine, 2 J-ANKA SİHA desteğindeki 1 atak kolu tarafından icra edilen operasyon ve beraberinde hava hücum harekatı ile indirilen Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 2 jandarma komando timi tarafından yapılan temas aramasında 1 terörist, AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçildi. Teröristin üzerinde 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 140 adet 7,62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet termal kıyafet, 1 adet hücum yeleği bulunurken, delil niteliğine haiz malzemeler muhafaza altına alınıp diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede 1 milyon ödülle aranıyordu

Lice'de İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu liste'de yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari ve Van İl Jandarma Komutanlıkları koordinasyonunda jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Son iki günde Siirt, Faraşin bölgesinde ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Muhammet Romedi Yılmaz - Hasan Dayan