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Diyarbakır'da 1100 yıllık altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 1100 yıllık altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da 1100 yıllık altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 sayfadan oluşan 1100 yıllık altın yazmalı dini motifli kitap ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Bismil ve Ergani ilçelerinde ikamet eden 4 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları 1100 yıllık İbranice altın yazmalı 1 adet dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. 

Açıklamada şu ifadeler kullandı: 

"Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 12 Nisan 2019 Cuma günü Diyarbakır ili Ergani ilçesinde icra edilen operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan adli aramada İbranice altın yazmalı, dış kaplaması deri, 21 sayfadan oluşan 1 adet kitap ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 6 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."  

Muhsin Taş - Muhammet Romedi Yılmaz
 

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