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Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Diyarbakır'da 122 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı - Tıkla İzle

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı. Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

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