İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da 2 aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Silvan ilçesi Kumluk Topçay kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri tartışmaya başladı. Tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Muyettin Ç. (66), Mehmet Ç. (23), Eser G. (42), Mehmet I. (37) ile Nuri G. (73) yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Mehmet I.'nın Diyarbakır'a sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Muhammet Romedi Yılmaz
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.