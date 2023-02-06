Diyarbakır'da 2 kişinin öldüğü 106 kişinin yaralandığı iş merkezinin çökme anı kamerada

Depremle birlikte çöken 7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezi'nin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Dört bloktan oluşan, ilk 3 katı iş yeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan yapının çökmesiyle toz bulutu alev topu gibi yayıldı. O anlar bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş merkezinin enkazından 2 ölü, 106 vatandaş çıkartılmıştı. Öğlen saatlerinde ikinci artçı sarsıntıyla birlikte bloklarında birinin daha çökmesiyle çalışmalara ara verilmişti. Güvenlik gerekçesiyle ara verilen enkaz alanında çalışmalara yeniden başlandı.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli



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