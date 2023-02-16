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Diyarbakır'da 3 noktada enkaz çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'da 3 noktada enkaz çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır'da 3 noktada enkaz çalışmaları devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yıkılan 1’i boş 7 yapının 3’ünde çalışmalar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Kolluk kuvvetler, gönüllüler ve kurumların tüm ekipleri depremin ilk gününden itibaren aralıksız çalışma yaptı. Çalışmalar sonucunda 6 yapıdan çok sayıda vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken, yüzlerce kişi sağ çıkartılarak tedavi altına alındı.

Çalışmalar, depremin 11'inci gününde devam ediyor. 4 noktada enkaz çalışmaları devam ederken, merkez Bağlar ilçesinde bulunan Serin-2 Aparmanı ve Yenişehir ilçesinde bulunan Sözel Apartmanı'nda arama çalışmaları tamamlandı; moloz kaldırma işlemleri ise devam ediyor.

Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezinde ise enkaz altında arama, tarama ve kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Burada bekleyen vatandaşlar, enkaz altında kalan yakınlarının sağ veya ölü çıkarılmasını bekliyor.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli
 

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