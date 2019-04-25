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Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

 Edinilen bilgilere göre, Lica ilçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü öğrenildi. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un kanı yerde kalmadı

İç Güvenlik Operasyonları Kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen Bayrak-123 Operasyonu'nda, *3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail CESUR'un kanı yerde kalmadı. Operasyon Bölgesinde, operasyonu gerçekleştiren Tb.K.lığı emrinde görevliyken geçen yıl aynı tarihte şehit olmuştu. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. 

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