Diyarbakır'da 4 yaşındaki çocuk evlerinin önünde oynarken kayboldu

Olay, dün akşam saatlerinde Dicle'ye bağlı Kelekçi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Miraç Çiçek evlerinin önünde oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çocuklarının sesini duymayan aile bireyleri bahçeye koştu. Miraç'ı göremeyen Çiçek ailesi evlerinin etrafında çocuklarını aramaya başladı. Miraç'ın bulunamaması üzerine aile üyeleri durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin Miraç'ı bulmak için başlattığı çalışmalar dün akşam saatlerinden bu yana devam ediyor.

Hasan Dayan

