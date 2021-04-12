Diyarbakır'da 400 bin liralık hırsızlık olaylarına katılan 14 şüpheli yakalandı

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin tespiti ve aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 21 Aralık 2020 ile 20 Mart 2021 tarihleri arasında 26 evden ve 3 iş yerinden hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 29 hırsızlık olayına karışan 16 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. “Askıcılık” olarak tabir edilen balkon ve pencereden tırmanmak veya kanırtmak yöntemiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarında çok sayıda elektronik eşya LED TV, laptop, tablet, cep telefonu, ziynet eşyası ve nakit parayı çalmak suretiyle mağdurları yaklaşık 400 bin lira zarara uğrattıkları tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve nitelikli hırsızlık fiillerini bu suretle işledikleri çalışmalar neticesinde anlaşıldığı, 9 Nisan 2021 günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında ikamet ve iş yeri aramalarında çok sayıda çalıntı cep telefonu, LED ekran TV, laptop olmak üzere elektronik eşyalar ele geçirildiği, suç örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 örgüt üyesi şüpheli 12 Nisan 2021 günü adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Olayla ilgili zanlıların adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Rıdvan Kılıç - Murat Başal

