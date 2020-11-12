İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması
Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Diyarbakır'da, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, korona virüs salgınına yönelik alınacak ek tedbirler kapsamında toplandı. Toplantıda, 65 yaş üstü vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığı belirtildi.

Karara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs salgınının İlimizdeki seyrine göre hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artışa göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Rıdvan Kılıç

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.