Diyarbakır'da 7 eğitim şehidi törenle anıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından 3 Ocak 2008 günü askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi şehit olmuştu. Bombalı saldırının 14'ncü yılında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası yapılan anma programında konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 3 Ocak 2008 yılında hain terör saldırı sonrası 7 vatandaş canlarını feda ettiğini belirterek, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını herkese göstermek için toplandıklarını söyledi.

"Vatana ihaneti ve katliamları unutmayın ki tekrar etmesin"

Diyarbakır'da son yıllarda huzur ve güven ortamının tesisi için büyük bir gayret olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Şehitlerin bize emanetine ihanet etmeyeceğiz. Onların kanlarını da kanlarını yerde bırakmayacağız. Şehitlerimize sözümüz var. Unutmayın, eğer katliamı unutursanız, ihanet de katliam da tekrar eder. Onun için vatana ihaneti de unutmayın katliamları da unutmayın ki tekrar etmesin. Biz bugün burada şehitlerimizi ve eğitim şehitlerimizi unutmadığımızı ve hiçbir zaman da unutturmayacağımızı söylemek için buradayız. Bu ülkeye ve bu halka hain saldırıları ve katliamları yaşatanlar Allah'a hamdolsun ki bugün kaçacak delik arıyorlar. Ama onlar kaçmaya devam etsinler, biz onları kaçtıkları delikte ve kaçtıkları inlerinde bulmaya devam edeceğiz. Bugün ülkemizin her köşesinde ve Diyarbakır'da bir huzur ile güven ortamı var ise bunu sağlayan herkese başta güvenlik güçlerimize ve buna destek veren aziz milletimize teşekkür ediyoruz. İşte bu huzur ve güven ortamını korumak ve geleceğe taşımak hepimizin görevi olmalıdır" dedi.

“PKK'ya karşı tavrımızı net olarak ortaya koymalıyız”

Olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise 3 Ocak 2008, PKK'nın yaptığı bu büyük katliamın üzerinden 14 yıl geçtiğini belirterek, “Çocuklarımız gitti, mücadele etmek bize kaldı. Mücadelemiz çok şükür bugün çok güzel yerlere geldi. Kadim şehrimizin sokakları artık çok güvenli. Durduk yere bir bombayla hayatlarımızın da hayallerimizin de kararma ihtimali kalmadı. Bu bizim muradımızdı. Çok şükür Cumhurbaşkanımızın dirayeti, güvenlik güçlerimizin büyük gayreti, en önemlisi de siz gençlerin dur demesiyle terörü şehrimizden sonsuza dek sürdük. Ben evladımı bir anda kaybettim. Allah düşmanıma dahi böyle bir acıyı yaşatmasın. Ama terörün kol gezdiği bir yerde bizim yaşadıklarımız sürpriz değil olan sonuçlardır. Bu sorumluluk ve bilinçle PKK'ya karşı tavrımızı net olarak ortaya koymalıyız. Bugünkü kazanımlarımızdan ne olursa olsun asla vazgeçmemeliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından patlamanın meydana geldiği yere karanfiller bırakılmasıyla sonrası tören sona erdi.

Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde düzenlenen anma programına Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, olayda çocuğunu kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, kamu kurum müdürleri, olayda yaralananlar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve öğrencilerin arkadaşları katıldı.

Sedat Irmak

