İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da 7 enkaz alanından 5'incisi tamamlandı

Diyarbakır'da 7 enkaz alanından 5'incisi tamamlandı
Diyarbakır'da 7 enkaz alanından 5'incisi tamamlandı

Diyarbakır’da deprem ile birlikte yıkılan 7 binadan 5’incisinde de arama, tarama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. 5’inci enkaz alanında moloz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 9'üncü gününde, Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. 7 bina deprem ile birlikte yıkıldı. 9 gündür devam eden çalışmalarda bugün Yenişehir ilçesinde bulunan Sözel Apartmanı'nda da arama, tarama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sözel Apartmanı'nda moloz kaldırma işlemleri ise sürüyor.

Bugün itibariyle Bağlar ilçesinde Serin-2 Apartmanı'nda ve Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezinde arama, tarama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şehirde vatandaşlar, 8 noktada kurulan çadır kent, düğün salonu, özel ve devlet okulu ile birçok hayırsever vatandaşın otellerini ve yapılarını ihtiyaç sahiplerine açmasıyla güvenli alanlarda kalıyor.

Depremde 350 üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, otopsi işlemleri tamamlan vatandaşların cenazeleri yakınları tarafından alınarak defnediliyor.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.