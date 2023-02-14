Diyarbakır'da 7 enkaz alanından 5'incisi tamamlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 9'üncü gününde, Diyarbakır'da enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. 7 bina deprem ile birlikte yıkıldı. 9 gündür devam eden çalışmalarda bugün Yenişehir ilçesinde bulunan Sözel Apartmanı'nda da arama, tarama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sözel Apartmanı'nda moloz kaldırma işlemleri ise sürüyor.

Bugün itibariyle Bağlar ilçesinde Serin-2 Apartmanı'nda ve Yenişehir ilçesinde bulunan Diyar Galeria İş Merkezinde arama, tarama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şehirde vatandaşlar, 8 noktada kurulan çadır kent, düğün salonu, özel ve devlet okulu ile birçok hayırsever vatandaşın otellerini ve yapılarını ihtiyaç sahiplerine açmasıyla güvenli alanlarda kalıyor.

Depremde 350 üzerinde vatandaş hayatını kaybederken, otopsi işlemleri tamamlan vatandaşların cenazeleri yakınları tarafından alınarak defnediliyor.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli



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