Diyarbakır'da 7 yaşındaki Beşir, 81 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinin Cengizler Caddesi üzerinde bulunan Hisami Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, kurtarma çalışmasını o noktada yoğunlaştırdı. AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız, enkaz altından 81 saat sonra sağ çıkarıldı. Yaralı halde çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli - Mehmet Turgut Tayuzak

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