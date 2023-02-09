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Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkaz altından çıkartıldı

Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkaz altından çıkartıldı
Diyarbakır'da 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkaz altından çıkartıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşam koridoru oluşturuldu 72 saat sonra bir kadın canlı olarak enkazdan çıkartıldı.


Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında yaşam koridoru oluşturularak 72 saat sonra enkazın altından 40 yaşlarındaki Yazgül Çaçan sağ olarak çıkartıldı. Çaçan, enkaz altında ilk tıbbi müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.
Aynı yerden iki kişinin cansız bedeni daha çıkartıldı. Diyarbakır'da 7 noktadaki enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli
 

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