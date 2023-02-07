Diyarbakır'da 83 ölü, 19'u ağır 759 yaralı

Diyarbakır'da, AFAD, UMKE, kolluk kuvvetleri ve birçok kurumun ekibi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapının enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Diyar Galeria İş Merkezi ve Sitesi'nde dün gece 23.00 sularında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılarak bu alandan 3 kişinin cansız bedeni, 106 kişi de sağ çıkartılmıştı.

Çalışmaları yürüten sorumlular, bu noktadaki enkazın altında yakınlarından haber alamayan vatandaşlardan alınan bilgiler doğrultusunda tahminen 50'ye yakın kişinin enkaz altında olduğu bilgisini paylaştı.

Mevcut noktada enkazın altında 5 polis memurunun olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Öte yandan, vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren yakınlarından bir haber alma umuduyla gözyaşları içinde haber bekliyor. Depremzedeler, geceyi park ve açık alanlarda kurulan çadırlarda ve araçlarında geçirdi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bir noktada yaptığı açıklamada, 478 vatandaşın hastanelere kaldırıldığını, 203'ünün taburcu edildiği bilgisini paylaşmıştı. Şehir genelinde ise 83 kişinin hayatını kaybettiği, 19'u ağır 759 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli



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