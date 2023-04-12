Diyarbakır'da 89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi'nin müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremin ardından yıkıldı. 89 kişinin yaşamını yitirip 22 kişinin de yaralandığı siteden geriye kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Galeria Sitesi'nin müteahhitti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat E., Ankara'da dün gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat E. cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.

Ahmet Furkan Gülap



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