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Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi

Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi
Diyarbakır'da ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Diyargap Apartmanı'nın bir kısmı çöktü. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edildi.

Diyarbakır’da ağır hasarlı bina çöktü, çevresindeki bina ve okul tahliye edildi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çöktü.

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edildi.
Yıkım için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra gün içinde binanın yıkımı gerçekleştirileceği öğrenildi.

Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

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