Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bir bölümü çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çöktü.

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Muhammet Hüseyin İçli - Rıdvan Kılıç



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