Diyarbakır'da aileler bin 100 gündür evlat yolu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 100'üncü gününde de devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tutuyor.

Kızının 2014 yılında HDP tarafından 23 yaşındayken kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini ileri süren anne Zebude Öner, “Eşim emniyet personeliydi diye bizi sevmiyorlardı, kızımı alıp PKK'ya teslim ettiler. Kızımın günahı neydi, onu almadan buradan gitmiyorum. Allah bizim devletimizden, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanımızdan razı olsun. Bize sahip çıktılar onlara güç kuvvet versinler. Zahide kızım kaç gel. Onları dinleme, sizi korkutuyorlar. Hepiniz kaçın gelin” dedi.

Murat Başal