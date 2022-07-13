Diyarbakır'da ailelerin direnişi bin 44'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 44'üncü gününe girdi. Oğlu Yusuf'un 2014'te 16 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Saadet Ödümlü, oğlu için oturma eyleminde olduğunu söyledi.

Oğluna çağrıda bulunan Ödümlü, “Siirt'ten geldim, oğlum 16 yaşındayken HDP kaçırıp PKK'ya verdi. 18 bayramdır oğlu yanımda değil, bu bayramda geçti inşallah Allah'ın izniyle devletin gücüyle oğlum gelir. Oğlum lütfen artık yeter dayanacak gücüm kalmadı, Allah rızası için ya bizi ara ya da çık gel artık orada kalma” dedi.

Murat Başal

