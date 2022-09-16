Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde devam ediyor. 5 yıldır evlat hasreti çeken Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini kaydetti.

Elhaman, “2017'de çocuğumu kandırıp PKK'ya gönderdiler, o günden beri peşindeyim. Araştırdım, oğlumu gönderen şu an cezaevinde. Bende bu kapıyı terk etmeyeceğim. Defalarca kapılarına gittim, çocuğumun onlarda olmadığını söylediler. Bu çocuğu almadan buradan ayrılmayacağım. Bayram oğlum, neredeysen Türk adaletine teslim ol. 37 arkadaşın geldi, ailelerinin yanına gittiler. Sende gel biz de rahat edelim” dedi.

Murat Başal



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