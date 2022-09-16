İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti, bin 110'uncu gününde kararlılıkla sürüyor.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde - Tıkla İzle

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 110'uncu gününde devam ediyor. 5 yıldır evlat hasreti çeken Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini kaydetti.

Elhaman, “2017'de çocuğumu kandırıp PKK'ya gönderdiler, o günden beri peşindeyim. Araştırdım, oğlumu gönderen şu an cezaevinde. Bende bu kapıyı terk etmeyeceğim. Defalarca kapılarına gittim, çocuğumun onlarda olmadığını söylediler. Bu çocuğu almadan buradan ayrılmayacağım. Bayram oğlum, neredeysen Türk adaletine teslim ol. 37 arkadaşın geldi, ailelerinin yanına gittiler. Sende gel biz de rahat edelim” dedi.

Murat Başal
 

İLGİLİ HABER
PKK mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde PKK mağduru aileler bin 109 gündür evlat nöbetinde
İLGİLİ HABER
Muşta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 39a yükseldi Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 39'a yükseldi
İLGİLİ HABER
Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: Fırsat bulduğun an kaç gel Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: 'Fırsat bulduğun an kaç gel'
İLGİLİ HABER
Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor Evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi bin 105. gününde de sürüyor
İLGİLİ HABER
Muşta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 38e yükseldi Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 38’e yükseldi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.