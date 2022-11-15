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Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 170'inci gününde devam ediyor

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 170'inci gününde devam ediyor
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti bin 170'inci gününde devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor.

Diyarbakır’da ailelerin evlat nöbeti bin 170’inci gününde devam ediyor - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocuklarının PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi bin 170'inci gününde devam ediyor.
Siirt'ten Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini devam ettiren Nurettin Ödümlü, oğlu Yusuf Ödümlü'nün 16 yaşında HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi.

Kendisinin güvenlik korucusu olduğundan ötürü evladının dağa kaçırıldığını ileri süren Ödümlü, “Güvenlik korucusu olduğum için HDP'liler benim evladımı alıp dağa gönderdi. 9 yıldır çocuğum kayıptır. Oğlumu ne görmüşüm ne de sesini duymuşum. HDP'nin özgürlük anlayışı bu mudur? 3 sene önce de oğlumun ölüm haber gelmişti. Buna inanmıyoruz. Çocuğuma buradan sesleniyorum. Gel oğlum, bizi yalnız bıraktın. Seni çok özledik. Sen delikanlı adamdın. Bizi milletin eline bırakıp kaçtın gittin. Dön gel oğlum” dedi.

Muhammet Hüseyin İçli
 

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