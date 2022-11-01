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Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 156 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır'da ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor - Tıkla İzle

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 156'ncı gününde devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

Murat Başal

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