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Diyarbakır'da alacak verecek tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı

Diyarbakır'da alacak verecek tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı
Diyarbakır'da alacak verecek tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı

Diyarbakır'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Cemal P. (38) bacağından vurularak, yaralandı.Olayla ilgili olarak polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, tedaviye alınan Cemal P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'da alacak verecek tartışmasında silah konuştu: 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, gece geç saatlerde Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,Şehitlik Mahallesi'nde oturan kimlikleri henüz tespit edilemeyen şahıslar, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Cemal P. ile telefonla konuşarak anlaşmak için yanlarına çağırdılar.

Kullandığı 21 AAL 763 plakalı minibüsü ile şahısların yanına gelen Cemal P. ile bir grup arasında önce sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şahıslardan biri belinden çıkardığı tabanca ile Cemal P. üzerine 3 el ateş ederek olay yerinden arkadaşları ile birlikte kaçtı.

Açılan ateş sonucunda Cemal P. kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesi nedeniyle yaralanırken, çevredeki vatandaşın haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi.
Polis ekipleri çevre emniyeti sağladıktan sonra sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Cemal P., daha sonra ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlatırken, olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.  

Sedat Irmak

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