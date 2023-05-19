Diyarbakır'da alkollü sürücü dört kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgilere göre, B.K. idaresindeki 06 AK 0301 plakalı otomobil, Kayapınar ilçesinde Dorşin ve Nazım Hikmet Caddesi kesişiminde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, şüpheli şahısla dört kilometrelik kovalamaca yaşadı. Şahıs, Mahabat Bulvarı 75. Cadde üzerinde aracının lastiği patlak şekilde yakalandı. Ekipler, otomobilde arama yaparken, sürücü B.K. ise duramayacak kadar alkollü çıktı ve işlem yapılmak üzere önce hastaneye, daha sonra karakola götürülerek gözaltına alındı.

B.K.'nin, kaçarken başka araçlara çarptığı belirlendi.

Rıdvan Kılıç - Hasan Alan

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