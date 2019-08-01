Diyarbakır'da antidepresan içen 4 çocuk hastanelik oldu

Zehirlenen çocuklar Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 842 sokak girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çöpe atılan ve psikolojik tedavide kullanılan antidepresan ilaçlar, sokakta oynarken çöpleri karıştırarak bulup ilaç kutusunu açarak içindeki ilaçları yutan Zekeriya C. (4), Şeyhmuz C. (7) Zeynep E. (7), ve Yağmur A. (6) bir müddet sonra fenalaştılar. Eve geldikleri zaman halsizlik ve mide bulantısı görülen çocukların, çöpteki ilaçlardan içtiklerini söylemeleri üzerine zehirlendikleri anlaşıldı.



Çocuklar, aileleri tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı.Burada yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.