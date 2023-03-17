İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Diyarbakır'da araçlar çarpıştı, sürücüler burunları bile kanamadı

Diyarbakır'da araçlar çarpıştı, sürücüler burunları bile kanamadı
Diyarbakır'da araçlar çarpıştı, sürücüler burunları bile kanamadı

Diyarbakır’da iki aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri sürücülerin burnu bile kanamadı.

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Kantar Köprülü kavşak yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 21 ABA 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 DP 0573 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan sürücülerin burnu bile kanamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol, trafiğe açıldı.

Murat Başal

İLGİLİ HABER
Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarpıp takla attı: 3 yaralı Refüjü aştı, karşı şeritteki araca çarpıp takla attı: 3 yaralı
İLGİLİ HABER
Cezayirde yük treni tramvayla çarpıştı: 7 yaralı Cezayir'de yük treni tramvayla çarpıştı: 7 yaralı
İLGİLİ HABER
Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı Köpeğe çarpan otomobil 260 metre sürüklendi: 5 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.