Diyarbakır'da araçlar çarpıştı, sürücüler burunları bile kanamadı

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Kantar Köprülü kavşak yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 21 ABA 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 DP 0573 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan sürücülerin burnu bile kanamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol, trafiğe açıldı.

Murat Başal

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