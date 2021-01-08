Diyarbakır'da arazi kavgasında kan aktı: 5 yaralı

Olay, Sur ilçesi Yenievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile tarlada karşılaşmaları sonucu tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç