İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı

Diyarbakır'da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı
Diyarbakır'da banka soygunu girişimi: Müşteri gibi gelip bankayı soymaya çalıştı

Diyarbakır’da sabah saatlerinde bir banka şubesine giren hırsız, silah ve bıçakla soygun girişiminde bulundu. Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan banka güvenlik görevlileri ile polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Akkoyunlu Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bankaya müşteri gibi gelen ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Lezgin B. (36), güvenlik personellerine bıçak çekerek, ‘Bu bir soygundur' dedi. Yanında getirdiği silahı da doğrultan şahıs bir süre bankada gezindi. Bu sırada güvenlik personelleri bankanın çağrı butonuna basarak polisten yardım istedi. Bölgeye polislerin de geldiğini gören şahıs panik yaptı. Lezgin B.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan banka güvenlik görevlileri ile polisler, zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Şüpheli Lezgin B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülürken, olayı gören görgü şahitleri şahsın bankaya girdiği sırada bıçağını güvenlikçilere çekip soygun girişiminde bulunduğunu, polisleri görünce panikleyip yakalandığını söyledi. Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

Sedat Irmak
 

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.