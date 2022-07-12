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Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu, kısa sürede kül oldu

Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu, kısa sürede kül oldu
Diyarbakır'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu, kısa sürede kül oldu

Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla beraberinde büyükşehir belediyesine ait bir otobüs üniversite kampüsü içerisinde alev aldı. Kısa sürede küle dönen otobüste yolcuların kaçması büyük bir faciayı önledi.

Diyarbakır’da belediye otobüsü alevlere teslim oldu, kısa sürede kül oldu - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde iken dumanların çıktığı otobüs, durumu fark eden şoför, kapıları açıp, yolcularla birlikte otobüsü tahliye etti. Aniden alevlere teslim olan ve kısa sürede küle dönen otobüs çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Patlamaya karşı yolun kapatıldığı ve çevredekilerin uzaklaştırıldığı yangında, itfaiye ekiplerinin olay yerine çağrılmasıyla küle dönen otobüste soğutma çalışması yapıldı, yangında kimseye bir şey olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal

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