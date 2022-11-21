Diyarbakır'da belediye otobüsü seyir halinde cayır cayır yandı

Olay, Diyarbakır'ın Çüngüş-Çermik ilçeleri arasında çalışan belediye otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde iken içerisinde yolcuların olduğu belediye aracı aniden alev aldı. Alev kısa sürede otobüsü sardı, yolcular otobüsü terk ederken haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince cayır cayır yanan otobüs söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Murat Başal

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