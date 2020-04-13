Diyarbakır'da bir caddede araç giriş çıkışları kısıtlandı

Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri kapsamında Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesine araç giriş ve çıkışları kısıtlandı. Sadece tıbbı ve gıda malzemesi taşınan araçlar dışından girişin yasak olduğu caddeye giriş ve çıkışlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kapatıldı. Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 13 Nisan 2020 itibariyle Kayapınar ilçe sınırları içerisinde bulunan Musa Anter Caddesinde 08.00 ila 17.00 saatleri arasından kontrollü geçiş uygulamasına başlanacaktır. Ürün ve ticari lojistik araçlar dışındaki özel araçlar için girişlerin yasaklanması hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.

Öte yandan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 Nisandan itibaren İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla korona virüse karşı yeni tedbirler hayata geçirilmiş, bu kapsamda Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı giriş yasak, çıkışlar serbest olacak şekilde araç kontrol noktaları kurulmuş, yine Sur ilçesinde Nebi Camisi, Balıkçılarbaşı, Urfakapı, Kervansaray olmak üzere 4 yaya kontrol noktası kurularak vatandaşların ilçeye girişleri kontrol altına alınmıştı.

Sedat Irmak