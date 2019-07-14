İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da bir genç Dicle Nehri'nde kayboldu

Diyarbakır'da bir genç Dicle Nehri'nde kayboldu
Diyarbakır'da bir genç Dicle Nehri'nde kayboldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 arkadaş, serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Akıntıya kapılan gençlerden 2’si kurtulurken, biri suda kayboldu.

Olay, Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3 arkadaş, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan arkadaşlardan ikisi kendi imkanları ile kurtulurken, 20 yaşlarındaki Yunus Ağırbaş ise akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar suda kaybolan gencin bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Murat Başal
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.