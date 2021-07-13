Diyarbakır'da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Balıksırtı Mahallesi kırsalında, cami bahçesinde tabut içerisinde ve kullanılmayan eski okul binasında icra edilen adli arama faaliyeti kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

Makineli tüfek ve Kalaşnikov bulundu

Çok sayıda silah ve mühimmatın yakalandığı belirtilen açıklamada, “Yapılan aramada, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet av tüfeği olmak üzere toplam 7 adet silah ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak, delil niteliği olan silah ve mühimmatlar incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Sedat Irmak

